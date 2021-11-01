Флагманский командный корабль Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС) Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. Об этом сообщает в Twitter Шестой флот американских ВМС.

На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.

В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось.

Российские власти заявили, что за американскими кораблями следят силы и средства Черноморского флота РФ.

Флагманский командный корабль Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС) Mount Whitney считается самым совершенным кораблем типа C4I (Командование, Контроль, Коммуникации, Компьютер и Информация). Он может передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любую точку Земли.

10 октября 2016 года Mount Whitney впервые вошел в акваторию Черного моря.

Флагман Шестого флота ВМC США Mount Whitney

Напомним, что согласно конвенция Монтре 1936 года, в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным, при условии уведомления Турции.

В последний раз ракетный эсминец НАТО заходил в Черное море в августе 2021 года.