Обмеження "червоної" зони відсьогодні діють у Києві [ Редактировать ]
Обмеження "червоної" зони відсьогодні діють у Києві. Утім, відчують їх здебільшого невакциновані. Громадським транспортом користуватися можна буде лише з Ковід-сертифікатом, свіжим тестом чи довідкою про одужання від коронавірусу.
Те саме стосується торговельних центрів, готелів, спортзалів і закладів харчування. За порушення передбачений штраф від 17 тисяч гривень. Школярі навчатимуться дистанційно. А дитсадки працюватимуть за умови стовідсоткової вакцинації персоналу.
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