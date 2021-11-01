За порушення передбачений штраф від 17 тисяч гривень

Обмеження "червоної" зони відсьогодні діють у Києві. Утім, відчують їх здебільшого невакциновані. Громадським транспортом користуватися можна буде лише з Ковід-сертифікатом, свіжим тестом чи довідкою про одужання від коронавірусу.

Те саме стосується торговельних центрів, готелів, спортзалів і закладів харчування. За порушення передбачений штраф від 17 тисяч гривень. Школярі навчатимуться дистанційно. А дитсадки працюватимуть за умови стовідсоткової вакцинації персоналу.