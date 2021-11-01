Про кадрові перестановки як у Кабміні, так і в провладній команді загалом - зараз говорять нардепи "Слуги народу". Вони зібралися на засідання фракції.

Ксенія Барвіненко стежить за тим, що там відбувається. Вона на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Ксеніє. Хто посяде вакантні міністерські крісла?

Вітаю, Наталю! Справді, ми вже встигли розпитати в депутатів про кандидатів на міністерські посади. Тут інтриги не сталося. Народна депутатка від "Слуг" Євгенія Кравчук розповіла нам, що, як і планували, в крісло міністра оборони хочуть посадити Олексія Резнікова, кажуть, що він вправний менеджер, який зможе ефективно керувати таким відомством. Кравчук натякнула, що "слуги" не надто задоволені роботою чинного міністра оборони Андрія Тарана.

Євгенія Кравчук, народний депутат "Слуга народу":

Я особисто вважаю, що пан Резніков саме на цю посаду підходить. Нагадаю, що це все-таки цивільне міністерство. Так за реформою. І тут потрібен в тому числі й хороший перемовник і з західними партнерами, бо в нас триває реформа і фактично змінюються стандарти. І хороший менеджер. На жаль, ми бачили певні проблеми в тому числі і з закупівлями. І зараз навіть ДБР справу порушило по колишньому топ чиновнику міністерства. Мені здається, що тут таке от має бути - дійсно зміна команди повністю.

Сам Резніков, до слова, вже написав заяву на звільнення, до цього часу він був міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Його місце планують віддати депутатці від "Слуг" Ірині Верещук. За словами обранців, вона сама зголосилася на цю посаду, тож на засіданні фракції обговорюють таку можливість. Разом з Рєзніковим у відставку подав і міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, на його посаді "слуги" бачать нинішнього очільника митної служби Павла Рябікіна. Та не лише про урядові кадри планували поговорити "слуги" на засіданні, вкотре хочуть визначитися з кандидатом на посаду голови апарату Верховної Ради. Його вже рік очолює тимчасовий виконувач обов'язків, хоча за регламентом так працювати можна лише два місяці. Ну і про внутрішньопартійні кадри принаймні планували поговорити "слуги". Адже колишній заступник глави фракції Олександр Корнієнко посів крісло в президії Верховної Ради, тож його місце залишається вакантним. І в ньому хочуть бачити Андрія Мотовиловця. Такі новини із засідання фракції, Наталю!

Дякую, Ксеніє. Ксенія Барвіненко - на засіданні фракції "Слуг народу" дізнавалася про майбутні ротації у владі.