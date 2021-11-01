У Великій Британії зіткнулися два пасажирські потяги [ Редактировать ]
Два пасажирські потяги зіткнулися у Великій Британії. Аварія сталася в тунелі неподалік міста Солсбері.
Обидва поїзди рухалися в одному напрямку і перевозили до ста людей. Унаслідок удару з рейок зійшли кілька вагонів. Повідомляють про щонайменше тридцятьох постраждалих. З них двоє - в тяжкому стані. Аварія паралізувала рух на кілька годин. Її причини - поки що не називають.
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