Под Харьковом поезд насмерть сбил девушку в наушниках, момент трагедии попал на видео

В местных Telegram-каналах выложили кадры с камер видеонаблюдения на переезде. На видео видно, что девушка ждет, чтобы перейти через рельсы. Сначала она пропустила один поезд, а потом начала идти. Из-за шума и наушников она слишком поздно заметила приближающийся второй поезд