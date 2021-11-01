Робо-пси "Бостон Дайнемікс" станцювали під хіт 40-річної давнини [ Редактировать ]
Робо-пси інженерної компанії "Бостон Дайнемікс" станцювали під хіт 40-річної давнини. Вісімдесят першого світ побачила платівка "Тату Ю" групи "Ролінг Стоунз". Щоб відзначити цю подію, винахідники змусили робота на прізвисько Спот повторити рухи соліста гурту Міка Джаггера. Для цього обрали композицію "Старт мі ап". Загалом до фільмування ролика долучили трьох робо-собак. Одного навіть посадили за барабани.
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