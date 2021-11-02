Майже 14 тисяч нових інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу.

298 людей померли від ускладнень. Одужали - 6 тисяч. Найбільше нових заражень на Харківщині, Одещині та Львівщині. Наразі у червоній зоні 15 областей.

Щодо вакцинації, то минулого тижня в Україні зробили рекордне число щеплень - мільйон 740 тисяч. Повністю імунізовані 7,5 мільйонів українців - це майже 17 відсотків.