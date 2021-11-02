В Україні зафіксували 14 тисяч нових інфікувань коронавірусом [ Редактировать ]
Майже 14 тисяч нових інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу.
298 людей померли від ускладнень. Одужали - 6 тисяч. Найбільше нових заражень на Харківщині, Одещині та Львівщині. Наразі у червоній зоні 15 областей.
Щодо вакцинації, то минулого тижня в Україні зробили рекордне число щеплень - мільйон 740 тисяч. Повністю імунізовані 7,5 мільйонів українців - це майже 17 відсотків.
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Серед країн з найбільшим денним приростом США, Росія і Велика Британія. Рекордні показники і у Греції - майже 5 тисяч інфікованих за добу.
Він містить мікроголки, оброблені протиковідним препаратом. Пластир прикріплюють до шкіри на кілька секунд, а тоді знімають.
В останній напередодні знову оновили рекордний показник - там близько 41 тисячі заражень.
298 людей померли від ускладнень. Ушпиталили майже чотири тисячі хворих.
Попереду - Велика Британія, Туреччина, США та Росія.