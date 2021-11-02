Київ почервонів і зупинився у заторах. Невакцинованим містянам заборонили доступ до громадського транспорту й вони пересіли на приватні авто чи таксі. До пунктів щеплення у столиці довжелезні черги. Як кияни дотримуються карантину, хто перевіряє сертифікати і чи штрафують уже за порушення? Розкаже Даніїл Снісар.

Суворі обмеження "червоної" зони в столиці спровокували неабиякий попит на вакцинацію проти коронавірусу. Ті, хто зволікав із щепленням до останнього, тепер змушені чекати ін'єкції в чергах по кілька годин. У декого здають нерви. Так напередодні у пункті вакцинації в одному з торгівельних центрів дійшло до бійки.

Ажіотаж зрозумілий, адже ті, хто має ковід-сертифікат, негативний ПЛР-тест, або довідку про перенесену хворобу, у червоній зоні мають чимало привілеїв: можуть відвідувати заклади харчування, спортзали, кінотеатри, користуватися громадським транспортом.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Проїзд у метро без щеплення теж під забороною. Що правда, наявність довідок на вході до підземки, на відміну від минулих локдаунів ніхто не перевіряє. Спеціальні мобільні групи робитимуть це вибірково, на деяких станціях - за турнікетами.

Вони ж вибірково перевірятимуть дотримання маскового режиму та наявність документів у наземному транспорті.

Нові обмеження поширюються і на державні установи, зокрема - центри надання адмінпослуг.

У нас через те, що це будівля адміністрації, я не можу вас пустити без зеленого сертифікату, така от ситуація сьогодні.

А от чи дотримуються карантинних вимог червоної зони у громадських місцях? Спільно з поліцією, представниками Держпродспоживслужби і районної адміністрації рушаємо до магазинів і торгових центрів.

Діана Шутько, речниця Оболонського управління поліції:

Вони мають стовідсотково, всі співробітники бути вакциновані, або мати свіжий ПЦР-тест, не більше 72 годин. Також у всіх відвідувачів має бути сертифікат, або довідка про вакцинацію, хоча б одну, або ПЦР-тест. У цьому продуктовому супермаркеті порушень не виявили. Усі співробітники мають довідки. Покупці дотримуються маскового режиму. А от у сусідньому ТРЦ, з відвідувачами картина геть протилежна.

Да не хочу я одевать маску! НЕ ХОЧУ!

Камон! Может, вы меня еще будете спрашивать про прививки, которые я делал в школе? Почему я должен вам показывать?

Лише за кілька годин правоохоронці склали 15 адмінпротоколів про порушення карантинних вимог. Скільки ще складуть - залежить від епідситуації, показників захворюваності та сумлінності киян. Адже жити з новими правилами доведеться щонайменше кілька тижнів.