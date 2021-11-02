TikTok-блогерша смогла узнать об измене мужа, заметив родимое пятно у ребенка своей лучшей подруги. Об этом сообщает издание The Mirror.

По словам раскрывшей правду об измене мужа женщины, она находилась рядом с подругой во время родов. А когда через несколько дней она меняла подгузник новорожденной дочери подруги, заметила на теле ребенка родимое пятно - точно такое, как у их с мужем детей.

У наших детей тоже есть такие пятна, поэтому, увидев его, я поняла, что отцом ребенка является мой муж.

В итоге ее подруга призналась в романе с мужем, мужчина сначала все отрицал, но потом сказал правду. Женщина развелась с супругом, но с подругой не стала разрывать отношения.

Ранее мы писали о том, что TikTok достиг важной вехи. Сервис для обмена видео, принадлежащий китайской компании ByteDance, теперь обладает 1 миллиардом активных пользователей в месяц.

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