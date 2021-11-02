В одной из военных частей на территории Днепропетровской области при подозрительных обстоятельствах погиб солдат срочной службы. Его нашли возле казармы без сознания и с черепно-мозговой травмой, спасти парня не удалось. Об этом сообщает Государственного бюро расследований.

Солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября. Он был госпитализирован в больницу, где скончался 1 ноября. Следователи ГБР выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.

В ГБР начали расследование по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса "Преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть". Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что с 1 октября в Украине идет осенний призыв. Забирать юношей в армию перестанут 21 декабря.