Нагадаю, на кліматичну конференцію ООН, яка розпочалася напередодні, прибули лідери країн з усього світу. Чому саміт називають історичним - розповість Світлана Чернецька.

Це наймасштабніша міжнародна подія в історії Шотландії. Глазго приймає 20 тисяч учасників кліматичної конференції. Світові лідери, дипломати, чиновники та еко-активісти вирішують, як уберегти планету та врятувати людство.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я не прикрашатиму реальність, не приховуватиму правди. Щиро вірю, що шанс досягти значного прогресу на цій конференції є, але все залежатиме винятково від політичної волі керівників держав. Нам потрібна сміливість і лідерство.

Господар саміту - британський прем'єр, показує приклад іншим країнам. Сполучене Королівство обіцяє звести до нуля шкідливі викиди в атмосферу вже до 2050 року. І подібних зобов'язань чекає від держав-учасниць. На конференцію вже прибули лідери Сполучених Штатів і Франції, прем'єри Канади, Німеччини й Індії. Український президент - теж там. Але не менш показовий список і тих, хто проігнорував цей історичний саміт.

Джо Байден, президент США:

Розчарування викликає те, що не лише Росія, а й Китай не з'явилися. Ще й не декларують жодних зобов'язань стосовно боротьби з кліматичними змінами. Нам ще багато необхідно досягти, але ми й надалі зобов'язані відстежувати, чого не виконує Китай, Росія чи Саудівська Аравія.

На відміну від інших країн "Великої Двадцятки", Росія та Китай не готові поступово відмовлятися від вугілля. Ці країни надто залежні від викопного палива. Загалом, у результативності цього саміту сумніваються чимало еко-активістів.

Дженніфер Морган, виконавчий директор Міжнародної природоохоронної організації GREENPEACE:

Доволі очевидно, що Австралія, Саудівська Аравія та Бразилія приїхали сюди захистити свої корпоративні інтереси. Вони виголошуватимуть гарні промови, запевнятимуть у нульових викидах. Але в кулуарах ви зрозумієте, що обіцянки ті - пустопорожні. У цьому плані позиція Сполучених Штатів дуже важлива - президент Байден має переконати, що США дотримуються взятих на себе зобов'язань.

Лідери країн уперше з 2015 року підіб'ють підсумки - чого вдалося досягти з часу дії Паризької угоди. Це головний документ щодо боротьби з кліматичними змінами, підписаний представниками 175 держав. У ньому країни зобов'язалися знизити викиди парникових газів, щоби не допустити підвищення глобальної температури більше, ніж на два градуси. Інакше - планета увійде в точку неповернення.