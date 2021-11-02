У США розробили найшвидший електромобіль у світі [ Редактировать ]
Найшвидший електромобіль у світі. У США болід розігнали до 568-ми кілометрів на годину.
Для порівняння, літак АН-140 усього на 6 кілометрів швидший.
І хоча винахідники своєю автівкою ймовірно встановили світовий рекорд, планують її доопрацювати й позмагатися у швидкості з потягом на магнітній подушці.
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Для порівняння, літак АН-140 усього на 6 кілометрів швидший.
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