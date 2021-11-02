Провалы в экономике, подготовке к отопительному сезону, борьбе с эпидемией говорят о непрофессионализме и безответственности правительства, которое превратилось в филиал Офиса президента. Такое правительство необходимо срочно отправить в отставку. Об этом заявил журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Более бездарного правительства в Украине еще не было. Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал Офиса президента. И все "хотелки" ОП этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны", - заявил политик.

Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров, напоминают попытку "выпустить пар", а в целом - оставить все как есть.

"Министры работают по три месяца, губернаторы по два месяца. Кадровая чехарда, когда назначают случайных людей, а потом, опомнившись, начинают их увольнять – это визитная карточка сегодняшней власти. Провалы в энергетике, экономике и борьбе с эпидемией связаны с тем, что абсолютно непрофессиональные люди приходят на ответственные участки работы", - подчеркнул Юрий Бойко.

По словам политика, принципиальными критериями кадровых назначений министров должны быть профессионализм, ответственность и забота о людях.

"Принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач, которые волнуют людей", - отметил народный депутат.

Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ заявил, что оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях.

"Мы также требуем создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс. Люди не доверяют этому правительству. Теперь принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке Кабинета Министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство", - резюмировал Юрий Бойко.