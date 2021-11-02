"Парламент должен отправить в отставку этот бездарный Кабмин и сформировать антикризисное правительство" - Бойко [ Редактировать ]
Провалы в экономике, подготовке к отопительному сезону, борьбе с эпидемией говорят о непрофессионализме и безответственности правительства, которое превратилось в филиал Офиса президента. Такое правительство необходимо срочно отправить в отставку. Об этом заявил журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"Более бездарного правительства в Украине еще не было. Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал Офиса президента. И все "хотелки" ОП этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны", - заявил политик.
Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров, напоминают попытку "выпустить пар", а в целом - оставить все как есть.
"Министры работают по три месяца, губернаторы по два месяца. Кадровая чехарда, когда назначают случайных людей, а потом, опомнившись, начинают их увольнять – это визитная карточка сегодняшней власти. Провалы в энергетике, экономике и борьбе с эпидемией связаны с тем, что абсолютно непрофессиональные люди приходят на ответственные участки работы", - подчеркнул Юрий Бойко.
По словам политика, принципиальными критериями кадровых назначений министров должны быть профессионализм, ответственность и забота о людях.
"Принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач, которые волнуют людей", - отметил народный депутат.
Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ заявил, что оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях.
"Мы также требуем создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс. Люди не доверяют этому правительству. Теперь принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке Кабинета Министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство", - резюмировал Юрий Бойко.
по теме
В 2022 году борьба с эпидемией будет снова провалена
Власть провалила подготовку к очередной волне коронавируса, время летней "передышки" было потрачено впустую и медицинской системе вновь грозит коллапс
Несмотря на то, что граждане Украины платят за коммунальные услуги больше, чем год назад, задолженность за услуги ЖКХ продолжает расти
Статистика заболеваемости принимает угрожающий характер
Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление
У нынешней власти нет реальной стратегии борьбы с бедностью, а предложенный правительством проект бюджета на 2022 год не способствует кардинальному снижению уровня бедности украинцев