У Китаї закрили Діснейленд через відвідувача з коронавірусом [ Редактировать ]
У Китаї закрили Діснейленд через одного відвідувача з коронавірусом. Декілька годин усіх гостей і працівників Парку розваг тестували на Ковід. Загалом, обстеження пройшли понад 33 тисячі людей.
Результати в усіх виявилися негативними. Утім, людям рекомендували пильно стежити за здоров'ям наступні два тижні. Про інфікованого гостя - Діснейленд повідомила влада сусіднього міста. Наразі парк на карантині.
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