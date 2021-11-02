У Китаї закрили Діснейленд через одного відвідувача з коронавірусом. Декілька годин усіх гостей і працівників Парку розваг тестували на Ковід. Загалом, обстеження пройшли понад 33 тисячі людей.

Результати в усіх виявилися негативними. Утім, людям рекомендували пильно стежити за здоров'ям наступні два тижні. Про інфікованого гостя - Діснейленд повідомила влада сусіднього міста. Наразі парк на карантині.