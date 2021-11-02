Black Friday - период сумасшедших скидок во всем мире. В 2021 году Черная пятница начнется 26 ноября и продлится до 29 ноября. В некоторых магазинах скидки будут длиться до недели. Однако, во время огромных скидок можно "потерять голову" и совсем невыгодно потратить большую сумму денег.

"Подробности" расскажут, что категорически не стоит покупать в Black Friday.

Предлагаем вам ТОП-5 советов, которые помогут вам сохранить ваши деньги в этот день:

Следите за качеством товаров. Продавцы могут со скидкой предложить образцы с витрины или товары, которые не пользуются особой популярностью у покупателей. Такой фокус хорошо проходит с вещами, которые не подлежат обмену и возврату

Продавцы могут со скидкой предложить образцы с витрины или товары, которые не пользуются особой популярностью у покупателей. Такой фокус хорошо проходит с вещами, которые не подлежат обмену и возврату Не покупайте ультрамодную одежду или обувь. Если на них большие скидки, то, скорее всего, мода на эти вещи вот-вот пройдет.

Если на них большие скидки, то, скорее всего, мода на эти вещи вот-вот пройдет. Не покупайте на распродажах одежду не по размеру. Такая покупка может никогда не понадобиться вам в будущем.

Такая покупка может никогда не понадобиться вам в будущем. Выгодных скидок много. Вы перешли на сайт, прельстившись большой скидкой на товар, и поняли, что его нет в наличии. Возможно, нужной вещи и не было в магазине, просто ретейлер обманул вас в надежде, что вы все равно не уйдете без покупки. Может, стоит попытать счастье в другом месте?

Вы перешли на сайт, прельстившись большой скидкой на товар, и поняли, что его нет в наличии. Возможно, нужной вещи и не было в магазине, просто ретейлер обманул вас в надежде, что вы все равно не уйдете без покупки. Может, стоит попытать счастье в другом месте? Уточните доставку. Заранее посмотрите условия доставки из выбранных магазинов. Как и за сколько они высылают товар. Покупать подарки на Новый год, если доставка составит два месяца, не стоит.

Эксперты отмечают, что для того, чтобы в "Черную пятницу" не купить ничего лишнего, лучше заранее составить список необходимых вещей.

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