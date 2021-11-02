Справу щодо нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку передали до суду. Обвинувальний акт прокурори склали на чотирьох осіб. Їх підозрюють у перешкоджанні професійній діяльності журналістів.

Нагадаю, інцидент стався в жовтні. Під час інтерв'ю з главою правління банку Євгеном Мецгером, співробітники фінустанови відібрали в журналістів камери та стерли записи з носіїв. Утім, репортери їх згодом відновили.

Внаслідок скандалу Мецгер позбувся своєї посади.