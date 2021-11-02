Справу щодо нападу на журналістів в Укрексімбанку передали до суду [ Редактировать ]
Справу щодо нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку передали до суду. Обвинувальний акт прокурори склали на чотирьох осіб. Їх підозрюють у перешкоджанні професійній діяльності журналістів.
Нагадаю, інцидент стався в жовтні. Під час інтерв'ю з главою правління банку Євгеном Мецгером, співробітники фінустанови відібрали в журналістів камери та стерли записи з носіїв. Утім, репортери їх згодом відновили.
Внаслідок скандалу Мецгер позбувся своєї посади.
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Такий самий запобіжний захід одержав і речник фінустанови - Володимир Пікалов. А от охоронець, який силою забирав техніку і крутив руки журналістам - Ігор Тельбізов отримав особисте зобов'язання.
Щороку Національна спілка журналістів України проводить громадські слухання з питань захисту їхніх прав.
Тому має право на повернення коштів, які тримали на депозитному рахунку. Про це повідомив адвокат Ігоря Суркіса.
У Печерському райсуді столиці сьогодні знову обирали запобіжний захід нардепові від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку. Йдеться про так звану "кримську справу".
Утім, нардеп усе одно залишиться під домашнім арештом - уже в іншій справі - щодо контрабанди вугілля з окупованого Донбасу.