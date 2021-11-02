Екотерапія - проти насилля. У харківському Фельдман Екопарку започаткували проєкт, покликаний зменшити агресивну поведінку серед підлітків.

Психологи розробили спеціальний опитувальник для батьків і дітей, щоб зрозуміти стан дитини і вчасно допомогти. Докладніше про це - далі.

Насильство, жорстокість, убивства та самогубства. Таким рясніють сучасні популярні у підлітків фільми та серіали. Дитячі психологи екопарку вже навіть розробили поради для батьків та спеціальний опитувальник, за яким можна визначити психічний стан дитини після перегляду подібних відео.

Это скорее больше для родителей. Если вы сомневаетесь над вопросом, смотреть или не смотреть. Как вообще себя вести вот в этой ситуации с игрой. Вы можете пройти по QR-коду - это мы для вас, юная девушка, и для родителей. Можно посмотреть вообще на свою тенденцию к агрессии.

Харків'янка Ганна розповідає, популярні серіали дивиться разом із 10-річним сином.

Ганна, жителька Харкова:

Я поняла, что он в любом случае посмотрит, и я так решила, что лучше вместе со мной, потому что обсудим, объясню ему, чем он сам. И ничего не поймёт.

Психологи кажуть, діти часто не готові бачити сцени насильства та жорстокості. Підвищується рівень тривожності. Та часом наслідки можуть бути ще важчими.

Тетяна Алієва, керівниця Центру психосоціальної реабілітації та екотерапії Фельдман Екопарку:

Там поднимаются очень большие темы, например, как перевёрнутые ценности. И чтобы данная проблема не накрыла ребёнка в виде того, что и у меня так, и меня не ценят в семье, меня не ценят в школе. В фильме это актуализируется, то получается, что проблема вдвойне накрывает ребёнка. Если же родитель говорит: в нашей семье есть ценности, называют их, и ценности - это самое главное, да - это жизнь человеческая. То это снижает тревогу ребёнка, и при этом он начинает дифференцировать: это фильм, а это жизнь.

Тож психологи радять - дивитися різні серіали разом із дитиною. Щоб знизити рівень тривожності, навчити підлітків керувати своєю агресією. А ще - відволікати від гаджетів, частіше бувати з ними на свіжому повітрі.

Олександр Фельдман, засновник мультикомплексу Фельдман Екопарк:

Уже ни для кого не секрет. И у меня дома есть проблемы с ребёнком, с женой, насчёт того, что смотрит ребёнок, в каком количестве смотрит ребёнок. Всё больше и больше выходит различных программ, где совершенно открыто пропагандируют насилие, жестокость, убийства, самоубийство и так далее. Экопарк обращается к родителям, Экопарк обращается к общественности, услышьте, разговаривайте дома. Разговаривайте с детьми, приходите к нам, пользуйтесь нашими специалистами. Просто разбавляйте его время свободное на гуляние на природе, общение с живым миром и отвода его от этих механических игрушек.

Усі заповнені анкети проаналізують психологи. Оцінять стан дітей і запропонують, як на державному рівні боротися з дитячою агресією.