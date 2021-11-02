Плати за тарифами - і отримай відключення. Мешканці одного з будинків в Умані вже тиждень від'єднані від каналізації. Хоча претензії місцевий водоканал має не до них, а до тепличного комбінату, який має спільну з мережу з будинком. Скільки ще доведеться терпіти людям - дізнавалися наші кореспонденти.

Ви будинок відключили від каналізації, від водовідведення, поясніть чого?

12 сімей із цього будинку живуть без каналізації вже тиждень.

Чого я кричу. Бо ви закрили каналізацію. Людям, які платять. Дитина мала - ми сьогодні будем вирішувать це питання.

Вони стали заручниками ситуації. Уманьводоканал відключив водовідведення ось цьому тепличному комбінату. Але ж цими мережами користуються й мешканці сусіднього будинку!

Дітки маленькі. Потрібно і ручки помити, й постірати, й покупати. А ніхто не дає дозвіл зливати каналізацію. Як можна прожити?

Потім водоканал заблокував каналізацію машиною. Колесо стало просто над люком. Мешканці упевнені: це зробили, аби ніхто не спустився в колектор. Та у водоканалі кажуть: автомобіль - поламався.

Юрій Токарев, директор КП "Уманьводоканал":

Ну мають завтра чи післязавтра прийти запчастини. Вона поїде сама.

А поки що - комунальний транспорт охороняють молодики у формі.

Кажуть, що ви тут вже тиждень стоїте. - Без коментарів, без коментарів.

На комбінаті кажуть: виробництво може працювати без каналізації. Та водовідведення потрібне - для робітників.

Марина Соколос, працівниця тепличного комбінату:

Неможливо після роботи вимити гарно руки. В туалет сходити, душ прийняти.

Голова Паланської територіальної громади переконаний: перекриття каналізації - рішення вмотивоване і політично, і насамперед фінансово. Бо уманський тепличний комбінат зараз платить податки - Паланській ОТГ, а влада Умані хоче, аби гроші йшли їй.

Руслан Яремчук, голова Паланської територіальної громади:

Тепличний комбінат сплачує близько 11 млн ПДФО в наш бюджет. І три млн десь додатково на нашу громаду йде - на спорт, на школи, на дороги на інфраструктуру.

Міська рада ставить ціль, щоб це підприємство почало платити податки в міський бюджет.

Хоча селища громади потребують постійно. Приміром, на ремонт доріг. Бо зараз у них заасфальтовано тільки чверть шляхів. І деякі такі розбиті, що навіть дітей до школи неможливо довезти.

Наталія Реньгач, директорка Паланського ліцею:

Цієї весни ми змушені були на два дні припинити навчання, перевести дітей, які добиралися із села Томашівка на дистанційне навчання. Не може автобус проїхати цими дорогами.

Петро Кучеренко, староста села Кочиржинці:

Це життєво необхідна дорога. І сьогодні, як ніколи потрібні кошти. Ще й великі кошти.

У водоканалі звинувачення у політичній вмотивованості відкидають. Кажуть: перекрили каналізацію через порушення і борги.

Юрій Токарев, директор КП "Уманьводоканал":

Там майже два млн у них борг по сплаті ПДК. Після сплати й надання всієї технічної документації для подальшої роботи й недопущення непорозумінь наступних, то якщо вони всі документи нададуть, я думаю, все ми їм відновимо.

За постраждалий будинок переконують - це не їхня відповідальність.

Юрій Токарев, директор КП "Уманьводоканал":

Цей будинок, взагалі він не має ніяких відносин з нашим підприємством. Договірних відносин він ніяких не має. Ми не постачаємо туди ні воду, ні каналізацію.

Ми намагалися потрапити до міської голови Умані Ірини Плетньової, аби дізнатися її позицію щодо ситуації. Та за словами секретаря, вона була у відрядженні. І на контакт із нами досі не вийшла.

Ще Ірина Григорівна не звільнилася. В неї є деякі зустрічі. Я сказала про вас. Вона знає.

Тим часом у Паланській громаді планують звертатися до депутатів.

Руслан Яремчук, голова Паланської територіальної громади:

Щоб вони перш за все законно внормували сплату ПДФО, щоб не було таких питань, що підприємства платять не за місцем свого знаходження.

Та скільки ще людям із будинку, які стали заручниками ситуації, жити без каналізації?