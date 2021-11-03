Колекторську фірму, яка погрожувала вчителям, викрили поліцейські Київщини.

Зловмисники залякували освітян, розміщуючи підроблені порнографічні фото в соцмережах. А потім тиснули на директора школи, вимагаючи звільнити педагога.

Як з'ясувалось, в однієї з учительок здирники вимагали борг, який вона давно сплатила. Правоохоронцям довелося буквально штурмувати колекторську контору, звідки надсилали погрози. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.