На Київщині колектори шантажували освітян порнографічними роликами [ Редактировать ]
Колекторську фірму, яка погрожувала вчителям, викрили поліцейські Київщини.
Зловмисники залякували освітян, розміщуючи підроблені порнографічні фото в соцмережах. А потім тиснули на директора школи, вимагаючи звільнити педагога.
Як з'ясувалось, в однієї з учительок здирники вимагали борг, який вона давно сплатила. Правоохоронцям довелося буквально штурмувати колекторську контору, звідки надсилали погрози. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.
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