21-річний Олексій в інвалідному візку десять років, після видалення пухлини спинного мозку.

У Кропивницькому перевірили автовокзали на доступність для людей з інвалідністю. Допомагав у цьому спортсмен Олексій Голодок. Надалі проінспектувати планують усі громадські місця та соцзаклади. А за результатами - усунути недоліки.

Автовокзал номер один у Кропивницькому. Спортсмен Олексій Голодок на інвалідному візку під'їжджає до головного входу, підіймається пандусом і натискає кнопку виклику, адже без допомоги потрапити всередину не може.

Співробітник автовокзалу: - Проїдеш?

Олексій Голодок - Так!

Тут є каса для людей з інвалідністю, обладнана пандусом. Однак вона не працює.

Олексій Голодок, спортсмен:

І тут, і там не працює каса, взагалі цей відділ не працює.

Керівництво автовокзалу виправдовується.

Дмитро Кравченко, начальник Кропивницького автовокзалу №1:

Тому що немає такої кількості людей з обмеженими фізичними можливостями і упав пасажиропоток, у нас зараз положена відповідальність - допомога людям з обмеженими фізичними можливостями на касирів, контролерів і вони виходять, допомагають придбати квиток, посадить в автобус.

На цьому автовокзалі є автобуси для перевезення візочників та окрема вбиральня. А це вже - автовокзал номер 2. Тут також обладнані пандуси і туалет, однак спеціальних автобусів - немає.

Олексій Голодок, спортсмен:

Тут зручна каса, я все добре чув, але, на жаль, немає автобусів, які перевозять людей з інвалідністю.

Керівництво цього автовокзалу запевняє: до перевізників щодо цього питання звертаються регулярно.

Людмила Матросова, в. о. начальника Кропивницького автовокзалу №2:

Ми пишемо пісьма туди , просимо, щоб вони врахували, вони кажуть - як кончиться цей зробимо, зараз немає ні коштів, нічого.

Під час Олексієвого тест-драйву автовокзалів усі зауваження фіксують співробітники обласного департаменту регіонального розвитку.

Володимир Дмитренко, начальник департаменту регіонального розвитку, містобудування і архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації:

Після проведення відповідної інспекції, будуть вивчені всі питання, які підлягають усуненню недоліків і ці питання будуть надані рекомендації влдасникам автостанціям стосовно усуненню цих недоліків.

21-річний Олексій в інвалідному візку десять років, після видалення пухлини спинного мозку. Чоловік займається кульовою стрільбою і регулярно їздить громадським транспортом на змагання. За доступністю Кропивницькому із десяти балів ставить - шість.

Олексій Голодок, спортсмен:

Дістатись в принципі можна в більшість місць, де треба, по дорогам багато де є з'їздів. Місця саме заїхати всередину в більшості є одна або декілька сходинок, без пандусів, тобто деякі місця пристосовані, але більшість все ж таки не дуже.

Такі моніторинги безбар'єрності в Кропивницькому планують проводити регулярно. І Олексій Голодюк радо погодився в цьому допомагати.