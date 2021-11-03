Около 40% народных депутатов Украины не привились от коронавируса. Такое предположение сделал глава парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий сделал в интервью "Цензор.НЕТ".

Народный депутат из пропрезидентской фракции "Слуга народа" заявил, что информация о том, вакцинирован ли политик или обычный человек является закрытой. По его мнению, не вакцинировались от COVID-10 половина депутатов украинского парламента.

Сейчас оно (количество вакцинированных - ред.) составляет порядка 40%. Это очень приблизительный подсчет – чисто в общении с людьми. Но я вам скажу так: буквально 15 ноября мы с вами точно будем знать, сколько депутатов провакцинировано, у кого есть сертификат в "Дії".

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Михаил Радуцкий заявил, что невакцинированным депутатам без одной из трех справок не разрешать посещать Верховную Раду, но будут исправно выплачивать заработную плату.

Лишение зарплаты вряд ли возможно, даже по Конституции. Не допустить депутата в зал - тоже нарушение. Поэтому мы оставили депутатам такой же выбор, как и для других людей: либо у тебя есть ковид-сертификат; либо тест-ПЦР не старше 72 часов, либо тест на антиген не старше 49 часов. Ну, или справка от врача (которая, как обещает Федоров, с 8 ноября тоже будет в "Дії") о том, что ты вылечился от ковида не больше, чем 3 месяца назад.

2 ноября 279 народных депутатов поддержала постановление, которое предусматривает запрет на посещение сессионного зала без сертификата, начиная с 15 ноября.

Напомним, что в Киеве и регионах уже несколько дней наблюдаются столпотворения людей возле пунктов вакцинации от COVID-19. Без сертификата о прививке украинцы без автомобилей не могут путешествовать между областями, а киевляне - пользоваться общественным транспортом.