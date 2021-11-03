Из Украины пытались вывезти автограф Сальвадора Дали и посуду Фаберже (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
В Черниговской области на границе с Россией и Беларусью пограничники задержали киевлянина, который пытался переправить в страну-агрессор серебряную посуду работы Фаберже и рисунок Сальвадора Дали. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Стражам порядка показалось подозрительным поведение мужчины 1968 года рождения за рулем автомобиля Mercedes, прибывшего ночью в пункт пропуска "Сеньковка".
Оказалось, что водитель спрятал на спине под одеждой икону Андрея Первозванного в серебряном окладе, примотав ее скотчем.
В автомобиле пограничники с таможенниками нашли незадекларированные 1 670 000 российских рублей (607,5 тыс. грн) и $10 665.
В багаже нашлась старинная серебряная посуда с клеймом ювелирного дома "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.
Предметы, вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность, поэтому временно изъяты таможней. Последующие решения по ним будут приниматься после соответствующих экспертиз.
Предметы искусства и артефакты нередко встречается в багаже людей, выезжающих из Украины. "Подробности" писали, как за границу пытались вывезти скрипку Страдивари и прижизненное издание "Кобзаря".
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