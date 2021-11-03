Великий міністропад у парламенті. Сьогодні депутати відбирали портфелі в міністрів. Звільнили одразу п'ятьох. На три позиції прем'єр уже подав свої кандидатури.

Тож кого на кого поміняли? І чому звільнені в парламент просто не прийшли? А ще про те, хто ж тепер визначатиме олігархів? Розкаже Анна Каменєва. Далі її репортаж.

Режим сьогодні не "турбо", а "на мінімалках". На порядку денному - і кадрові чистки, і олігархи. Спершу - беруться за роботу над помилками у законі про деолігархізацію. Ухвалюють постанову. І в ній, чорним по білому, списки складатиме РНБО.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ви проголосували абсолютно взаємовиключні норми щодо РНБО, яке буде складати списики цих олігархів і щодо НАЗК, яке буде складати списки цих олігархів. І зараз ви на ваш розсуд ставите якесь начебто технічне голосування. Це є знову таки шахрайство.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Зараз ви збираєтесь порушувати законну процедуру і це ставить під сумнів конституційність.

Утім, депутати тиснуть зелені кнопки. І закон про олігархів - через 40 днів після ухвалення, нарешті можна підписувати. Іншим голосуванням доручають це зробити чинному спікерові, а не колишньому.

Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний:

Просто рішенням Верховної Ради це не робиться, це робиться змінами до закону і конституції. Але це абсолютно інший шлях ніж одне голосування в Раді.

Далі - беруться за кадрові чистки. З портфелями на вихід готуються п'ять міністрів. Щоправда, на власне звільнення прийшло лише двоє - очільники Міненерго та Мінреінтеграції. Та і їм в монобільшості слова для звіту вирішили не давати.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я відкрию таємницю, яку можливо не знають представники більшості, що кабмін - це найвищий орган виконавчої влади, який підзвітний Верховній Раді. Це не ваша приватна контора, де ви можете призначати і звільняти кого захочете. Ми не можемо просто отак без звіту відпускати людину.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

В парламенті не тільки монобільшість. В парламенті є опозиція. І повірте, повага до парламенту - коли отут буде сидіти чотири міністри, яких ми пропонуємо чи п'ять на звільнення. І повага буде, коли вмотивовано кожен скаже про те, що йому не вдалось.

А не вдалося, запевняють депутати, багато. Особливо - віце-прем'єру і міністру стратегічних галузей промисловості Олегові Уруському.

Дмитро Наталуха, "Слуга народу":

У нас так і не відбулась реформа оборонних закупівель. Досі немає адекватної корпоратизації Укроборонпрому.

Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":

Він завалив фактично державне оборонне замовлення. У нього було дев'ять місяців, щоб це виправити і це питання вже не політичної доцільності чи політичних суперечок, це питання державної взагалі національної безпеки.

І таких претензій - до кожного. Та кого ж, крім Уруського, відправляють у відставку? Міністра оборони - Андрія Тарана, першого віцепрем'єра і головного економіста - Олексія Любченка. Міністра екології - Романа Абрамовського та міністра з питань реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій - Олексія Резнікова. (Щоправда, останнього - одразу працевлаштують).

В опозиції ж кажуть: з готовністю проголосували б за відставку всього уряду.

Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":

В мене найбільше претензій до Шмигаля, і до уряду Шмигаля. Який другий рік працює без програми.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Мы бы с удовольствием проголосовали бы за отставку всего правительства. И я надеюсь что так это и произойдет в ближайшее время. Поскольку так бездарно провалить и начало отопительного сезона, и борьбу с эпидемией - это надо было постараться. Не обеспечить кислородом - это вообще цинизм высшей степени.

Та довго міністерські крісла порожніми не будуть. Уже завтра Резнікова мають призначити міністром оборони. На його попереднє місце - прем'єр запропонував депутатку від Слуг Ірину Верещук. Опікуватися промисловістю - планують доручити головному митникові Павлу Рябінкіну, а економікою - заступнику голови Офісу президента - Юлії Свириденко. На міністра екології остаточного кандидата поки що нема.