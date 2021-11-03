"Нафтогаз" може програти суд компанії "Укрнафта" [ Редактировать ]
Суперечка на 22 мільярди гривень. За інформацією ЗМІ, "Нафтогаз" може програти суд компанії "Укрнафта" Ігоря Коломойського. А отже, НАК - може втратити щонайменше мільйони кубів газу. У чому суть: 2018 року "Укрнафта" подала позов до "Нафтогазу" про стягнення восьми мільярдів кубів газу.
Це паливо, яке ще за часів Януковича "Нафтогаз" безоплатно брав в "Укрнафти" - для продажу по пільговій ціні для населення. "Укрнафта" вимагає повернення. І тепер питання - у якому обсязі. "Укрнафта" наполягає на восьми мільярдах кубів. У суді начебто НАК визнав за "Укрнафтою" - три з половиною мільярди. А у фінансовій звітності компанія говорить про 700 мільйонів кубів газу, які є в сховищах. І які, у разі програшу в суді, можуть віддати позивачу! І для країни це означає - значні втрати. Ця справа була в суді майже три роки, та її розгляд активізувався лише цьогоріч - зі зміною керівника "Нафтогазу".
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