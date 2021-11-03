Чотирирічну дівчинку, яка зникла безвісти в Австралії, знайшли живою. Пошуки Клео Сміт тривали майже три тижні. До спецоперації долучили десятки правоохоронців. А за інформацію про її місцеперебування були готові заплатити мільйон доларів.

Де була дитина і як її вдалося відшукати - розкаже Марина Біленька.

За історією Клео стежила вся Австралія. І ось - момент істини, поліцейський тримає її, усміхнену, у своїх обіймах.

Все добре? Зараз відвеземо тебе до мами й татка.

Все почалося 16 жовтня. Родина Клео поїхала на відпочинок із наметами на Коралове узбережжя, що у штаті Західна Австралія. Віддалена курортна місцина відома своїми океанськими пейзажами, морськими печерами та лагунами. Це була перша ніч відпустки. Клео спала поруч із молодшою сестрою. Те, що дочки немає, мати помітила тільки вранці. Намет був розстібнутий.

Розпочалися наземні та морські пошуки. Для прочісування малонаселених територій використовували літаки-розвідники. Зі столиці відрядили на допомогу сотню офіцерів. З екранів телевізорів до людей зверталася мама дівчинки.

Еллі Сміт, мама зниклої Клео:

Як я почуваюся... Сподіваюся, жодній матері не доведеться пройти через подібне. Щоразу коли дзвонить телефон, я молюся, щоб почути єдину вісточку - вона чекає на мене вдома.

Урешті влада штату запропонувала винагороду - мільйон австралійських доларів. Це 750 тисяч американських - за інформацію про Клео.

Род Вайлд, детектив:

Звісно, ми сподіваємося знайти її живою, та є побоювання, чи вона в безпеці.

Врешті на гарячу лінію надійшов дзвінок від чоловіка: його сусід постійно купує дитячі підгузки, але живе сам. Поліція штурмувала будинок підозрюваного. В одній із зачинених кімнат сиділа дівчинка. На запитання як її звати відповіла "Клео".

Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Австралії:

Справу Клео відстежував чи не кожен у країні, ми всі співчували горю її сім'ї, і я хочу подякувати поліції та всім причетним, що дитину знайшли, вона - у безпеці. Дякую!

36-річного чоловіка затримали, та жодних звинувачень ще не висунули. Клео - під наглядом лікарів. Останні 18 днів вона провела в оселі, яка за шість хвилин їзди від дому її батьків.