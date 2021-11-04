Когда школы Киева вернутся к очной работе: Кличко дал ответ [ Редактировать ]
В Киеве школы перешли на дистанционный формат работы из-за вспышки коронавируса. Мэр города рассказал, когда ученики вернутся за парты.
По словам Кличко, в эту волну болеет много детей. И немало детей болеют тяжело и есть летальные исходы.
"Поэтому ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет вскоре. Важно сегодня удержать ситуацию", - заявил Кличко.
Суточная COVID-статистика в Киеве
За минувшие сутки:
- новых случаев - 1836,
- смертей - 41,
- выздоровлений - 941.
С 1 ноября без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:
- ТРЦ;
- Спортивные залы и фитнес-центры;
- Отели;
- Рестораны;
- Кинотеатры;
- Заведения соцзащиты;
- Общественный транспорт;
- ЦПАУ;
- Концерты и массовые мероприятия.
- Школы перешли на дистанционное обучение.
Читайте также, Всемирная организация здравоохранения призвала мир объединиться на фоне пандемии коронавируса. Ни одна из стран не сможет справиться с заболеванием в одиночку, ни одна страна не может защитить здоровье своего народа, не работая для защиты здоровья всех людей.
Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.
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