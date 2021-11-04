В Киеве школы перешли на дистанционный формат работы из-за вспышки коронавируса. Мэр города рассказал, когда ученики вернутся за парты.

По словам Кличко, в эту волну болеет много детей. И немало детей болеют тяжело и есть летальные исходы.

"Поэтому ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет вскоре. Важно сегодня удержать ситуацию", - заявил Кличко.

Суточная COVID-статистика в Киеве

За минувшие сутки:

новых случаев - 1836,

смертей - 41,

выздоровлений - 941.

С 1 ноября без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:

ТРЦ;

Спортивные залы и фитнес-центры;

Отели;

Рестораны;

Кинотеатры;

Заведения соцзащиты;

Общественный транспорт;

ЦПАУ;

Концерты и массовые мероприятия.

Школы перешли на дистанционное обучение.

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Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.

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