В Украине повысят налоги на автомобили [ Редактировать ]
В Украине ожидается повышение налога на автомобили. Более того, такие нововведения могут быть осуществлены одновременно с повышением уровня минимальной заработной платы в нашей стране.
Об этом сообщает издание "Автотема".
Реформа касается категории водителей, чье транспортное средство дороже 2,2 млн грн, что соответствует примерно 375 минимальным заработным платам среднестатистического украинца. Кабинет министров также планирует повысить налог на машину с 375 до 200 минимальных заработных плат.
Отмечается, что правительство рассматривает новое изменение как эффективный способ пополнения государственной казны.
Ранее мы писали о том, что в Еврокомиссии выписали колоссальный штраф крупнейшим автоконцернам.
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