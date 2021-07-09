В Украине ожидается повышение налога на автомобили. Более того, такие нововведения могут быть осуществлены одновременно с повышением уровня минимальной заработной платы в нашей стране.

Об этом сообщает издание "Автотема".

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Реформа касается категории водителей, чье транспортное средство дороже 2,2 млн грн, что соответствует примерно 375 минимальным заработным платам среднестатистического украинца. Кабинет министров также планирует повысить налог на машину с 375 до 200 минимальных заработных плат.

Отмечается, что правительство рассматривает новое изменение как эффективный способ пополнения государственной казны.

Ранее мы писали о том, что в Еврокомиссии выписали колоссальный штраф крупнейшим автоконцернам.

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