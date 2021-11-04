Верховна Рада призначила нових міністрів замість звільнених напередодні. Набирали урядовців серед нардепів, з Офісу Президента і навіть із митниці. Хто отримав підвищення, а хто просто змінив міністерський кабінет? Про все докладніше розкаже Ксенія Барвіненко.

Найкоротший урядовий шлях в Олексія Резнікова - перенести речі з кабінету Мінтот у кабінет міністра оборони. Його кандидатуру запропонував Зеленський. Призначали також під наглядом президента.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Слід поступово змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет сучасної, боєздатної армії, а не утримання і проїдання. Слід пам'ятати, що потужна ракетна програма, відновлення програми суднобудування, авіації - це не тільки про оборону. Це стратегічні інвестиції в розвиток.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні для міністра оборони України найважливіше - бути в залі слави українських бійців. Зміцнювати обороноздатність нашої армії, нашого війська, забезпечувати, що важливо, гідні умови для наших захисників і захисниць України.

Та, схоже, депутатів більше збудила саме присутність президента. У залу принесли плакати про офшори й вагнерівців, а Гео Лерос назвав колишнього соратника - зрадником, і показав у бік Зеленського непристойний жест. Слуги кинулися на захист.

Марія Мезенцева, народний депутат, "Слуга народу":

Наші колеги дають собі можливість аналізувати, давати суб'єктивні оцінки іншим політикам, хамити. Ми не повинні себе так вести.

Після години розбірок у монобільшості згадали, що з такими темпами - на законопроєкти не вистачить часу. Тож нашвидкуруч міняють режим роботи. І врешті дають 800 мільйонів гривень на кисневі станції.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Киснева станція поставлена в лікарні після цього перестає залежати від зовнішніх постачань кисню. Не потрібно переживати чи поставлять кисень чи ні, станція генерує кисень в прямому сенсі цього слова.

До кадрів таки повернулися. На МінТОТ претендувала "слуга" - Ірина Верещук, на міністра стратегпрому - головний митник Павло Рябікін, а на міністра економіки - заступниця Єрмака, Юлія Свириденко. Розглядали кандидатів "пакетом", це не сподобалось опозиції. Утім їхнє обурення потонуло в обіцянках кращого майбутнього.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:

Мій головний пріоритет - молодь, саме для них та з ними ми будемо повертати наш Крим та Донбас, я буду приділяти особливу вагу питанням освіти та працевлаштування молоді з ТОТ.

Павло Рябікін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

Одним із пріоритетів стане розвиток та підтримка внутрішнього виробника, сучасної та конкурентоспроможної оборонної продукції, виробництв готових зразків озброєння та військової техніки.

Юлія Свириденко, віцепрем'єр-міністр, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

Вже найближчі три роки може відродитись суднобудування, йдеться про 20 нових суден щороку. У наших планах перезавантажити парк залізничних вагонів. З наступного року ми розпочнемо програму термомодернізації, вже наступного опалювального сезону люди будуть платити менше.

Інтриги не сталося, усі кандидати отримали посади. Свої "За" "слугам" традиційно докинули групи "Довіра", "За майбутнє" та позафракційні. Опозиція - голосів не дала.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Як випав жереб - це, власне кажучи, єдина логіка цих призначень і кваліфікація дійсно не має значення, і прізвища не мають значення.

Шановний пане прем'єр-міністр ваш уряд доукомплектований - працюйте.

Та працювати урядові доведеться в неповному складі, адже заміну міністрові екології досі не знайшли.