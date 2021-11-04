Трьох медсестер затримали за підроблення ковід-сертифікатів у Польщі [ Редактировать ]
Трьох медсестер затримали за підроблення ковід-сертифікатів у Польщі. Жінки працювали в центрі вакцинації в місті Каліш - Великопольського воєводства. Видавали фальшиві довідки без попереднього щеплення. За послугу брали немалу суму, скільки саме - поліція не розголошує. У Польщі це - один із перших випадків шахрайства з документами про вакцинацію. У сусідній Німеччині відкрили вже майже 2 тисячі проваджень щодо таких підробок.
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Кількість хворих щодня більшає. І лише за вихідні від Ковіду померли 17 людей. У самому обласному центрі дві профільні лікарні вже переповнені, а бригади екстреної допомоги фізично не встигають на всі виклики.
Хворих там щодня більшає. За вихідні від ковіду померли 17 людей. В обласному центрі дві профільні лікарні вже переповнені, а бригади екстреної допомоги фізично не встигають на всі виклики.