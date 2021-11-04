Трьох медсестер затримали за підроблення ковід-сертифікатів у Польщі. Жінки працювали в центрі вакцинації в місті Каліш - Великопольського воєводства. Видавали фальшиві довідки без попереднього щеплення. За послугу брали немалу суму, скільки саме - поліція не розголошує. У Польщі це - один із перших випадків шахрайства з документами про вакцинацію. У сусідній Німеччині відкрили вже майже 2 тисячі проваджень щодо таких підробок.