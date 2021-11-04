У Великій Британії оголосили переможця Букерівської премії. Престижну літературну нагороду вручили письменникові з Південно-Африканської Республіки Деймону Ґелґуту за роман "Обіцянка". У ньому йдеться про життя білої родини в ПАР. Сім'я запевняла, що відпише свій будинок темношкірій жінці, яка все життя на них працювала. Однак згодом родина передумала. І тепер шукає відмовок. Автор роману отримав нагороду - 50 тисяч фунтів.