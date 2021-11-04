У Великій Британії оголосили переможця Букерівської премії [ Редактировать ]
У Великій Британії оголосили переможця Букерівської премії. Престижну літературну нагороду вручили письменникові з Південно-Африканської Республіки Деймону Ґелґуту за роман "Обіцянка". У ньому йдеться про життя білої родини в ПАР. Сім'я запевняла, що відпише свій будинок темношкірій жінці, яка все життя на них працювала. Однак згодом родина передумала. І тепер шукає відмовок. Автор роману отримав нагороду - 50 тисяч фунтів.
по теме
Роман "Обещание" рассказывает об апартеиде в ЮАР и жизни одной белой семьи. История начинается в 80-х годах прошлого века, когда умирающая женщина просит мужа пообещать отдать ее дом на ферме служанке-африканке. Вдовец не выполняет обещания, за что семья была "проклята" - каждые 10 лет умирает один из ее членов
Престижну літературну нагороду вручили письменникові з Південно-Африканської Республіки Деймону Ґелґуту за роман "Обіцянка".
В Україні налічується кілька десятків тисяч бібліотек, але людей у них ходить небагато. Та й взагалі книжку до рук регулярно бере лише кожен 12-ий українець.
Напередодні дев'яносто п'ятирічна королева вже була присутня на двох віртуальних заходах - привітала нових послів Південної Кореї та Швейцарії у Великій Британії.
Наразі портові склади в країні переповнені. А контейнери з імпортним товаром доводиться розвертати назад. Через нестачу далекобійників - продукцію не встигають розвозити в місця продажу.