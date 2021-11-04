Кадровий день у парламенті. Частина друга. Якщо напередодні - в урядовців забирали портфелі, то сьогодні - їх роздавали. Інтриг - тут не було жодних. Міністрами призначили тих претендентів, яких подав Президент і прем'єр.

Хто посів урядові крісла? Кого ще вимагає звільнити опозиція? Анна Каменєва про все докладно.

Велика роздача міністерських портфелів. Претенденти - зранку чекають, коли пересядуть у ложу до Прем'єра. Ще напередодні там був і Олексій Резніков - звільнявся з посади голови Мінреінтеграції, щоб уже сьогодні очолити оборонне відомство. Його кандидатуру представляє президент. І відразу дає настанови.

Володимир Зеленський, президент України:

Найважливіше - бути в залі слави українських бійців. Зміцнювати обороноздатність нашої армії, нашого війська, забезпечувати, що важливо, гідні умови для наших захисників та захисниць України.

І це кандидат у міністри обіцяє.

Хочемо миру, хочемо повернути Крим і окуповані території Донеччини та Луганщини - треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни.

Нардепи тиснуть на кнопки - і таки Олексій Резніков стає міністром оборони. Допитують новообранця - і журналісти в кулуарах.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Моя мрія, щоб з, скажемо так, в цілому ми перейшли до професійної армії. Роботи багато, виклики шалені.

Шалені вони і в міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У це крісло "Слуги" посадили свою колегу по фракції - Ірину Верещук. Уже наступного тижня вона обіцяє бути на Донбасі. Один із пріоритетів - соціалка: будівництво житла для переселенців і проєкт питної води.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:

Міністерство реінтеграції - м'яка сила. Я зараз говорю про те, що нам потрібно демонструвати й робити все, щоби люди відчували, що вони потрібні нашій державі, що вони є господарями, що, не зважаючи на те, чи зі Львова, чи з Краматорська, чи з Донецьку чи з Луганську - ми всі українці.

Програму дій презентувала і Юлія Свириденко, яка опікуватиметься економікою. А ще - буде першим віце-прем'єром. Сама прийшла в уряд - з Банкової. Була заступником керівника Офісу президента.

Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр, міністр розвитку економіки України:

Вже найближчі три роки може відродитись суднобудування у наших планах перезавантажити парк залізничних вагонів. З наступного року ми розпочнемо програму термомодернізації, вже наступного опалювального сезону люди будуть платити менше.

Фактично працювати з нуля, кажуть нардепи, доведеться вже колишньому головному митнику, а тепер - очільникові Мінстратегпрому - Павлу Рябікіну.

Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу":

Вам треба змінити ситуацію, коли через провал попереднього керівництва дискредитована сама ідея цього міністерства. Перед вами стоїть ще одна непроста задача - це оборонне замовлення.

Та як би міністрів не перетасовували, на результат роботи уряду це навряд чи вплине, упевнені опозиційні депутати.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Як випав жереб - це, власне кажучи, єдина логіка цих призначень. Цими ротаціями, цими п'ятнашками ви знову намагаєтеся прикрити "покращення" вже сьогодні, за вашого часу, чи отой славнозвісний, чи сумнозвісний, "кінець епохи бідності".

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Ми знову забудемо ключові прізвища міністрів економіки, прем'єр-міністрів, перших віцепрем'єр-міністрів, бо це залишиться на папері, бо перше з чого починає уряд - з програми діяльності уряду.

У монобільшості вже заявили: це не останні кадрові ротації в Кабміні. Ще замінять щонайменше двох міністрів. Але - пізніше. Хоча в опозиції вже вимагають звільнити міністра енергетики.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Он уверенно ведет сегодня, уже сегодня - еще нет морозов, а уже побежали в Белоруссию просить элеткроенергию. У нас абсолютно провалено ресурсное накопление, и техническая подготовка к отопительному сезону. И считаю, что они должны уйти в оставку, потому что должно прийти правитесльвто проффесиональных руководителей.

Уже завтра Кабмін звітуватиме перед депутатами, як планує пережити зиму і цей опалювальний сезон.