У "червоній" зоні карантину - 15 областей і Київ. А от у "жовтій" - поповнення. До Закарпаття й Кіровоградщини приєдналася ще й Тернопільщина. Наближається до певного "одужання" й Херсонщина. Невдовзі вона може вийти із "червоної" зони.

Хоча там закінчилися місця в одній із ковідних лікарень. Тиждень тому в Каховці розгорнули мобільний госпіталь. І зараз він уже наполовину заповнений, каже Марина Михайловська.

Ці помаранчеві намети мобільного госпіталю - на подвір'ї Каховської лікарні ім. родини Панкеєвих - встановили, бо потужностей місцевої ковідної лікарні виявилося недостатньо, щоб впоратися з напливом хворих.

Святослав Кривобоков, лікар мобільного ковідного госпіталю:

Ситуация очень тяжелая. Пациентов поступает очень много. Больные, как правило, средней тяжести. Очень много кислородозависимых. Постоянно поступают пациенты. По 5-6 госпитализаций за сутки, даже есть и больше.

Мобільний ковідний стаціонар повністю автономний. Тут і палати для хворих, і блок інтенсивної терапії. У них тепло, а головне - є все необхідне для надання допомоги пацієнтам із коронавірусом: меблі, обладнання, електрогенератори, ліки. Загалом у мобільному шпиталі - 120 ліжок.

Тільки почали заселять, я в десять вечора поступив. Дормео! Лежиш - так удобно, комфортно, бока не давить. Підголовник піднімається.

Працюють у мобільному шпиталі медики із нековідних лікарень і поліклінік. Загалом пацієнтів позмінно обслуговують чотири бригади.

Микола Бужинський, лікар мобільного ковідного госпіталю:

Я вообще врач дерматовенеролог. На время необходимости переведен сюда дневным доктором. С протоколами ознакомлен, старшие коллеги ввели в курс дела.

Наразі в шпиталі лікують понад пів сотні людей - більшість потребує кисневої підтримки. Лише два пацієнти вакциновані.

Ковід-патруль. Старший дільничний офіцер поліції. Провіряємо наявність сертифікатів, довідок про щеплення, ПЛР-тестів, чи довідок від лікаря, якщо вам протипоказано.

У поліції запевняють: рейди допомагають регіону впоратися з піком епідемії. І вже є результати регулярних перевірок.

Сергій Коляда, старший дільничний офіцер відділу поліції №1 у Херсоні:

Якщо на початку переходу до "червоного" рівня епіднебезпеки, 15 жовтня, у відсотковому значенні було дуже багато порушень. На даний час люди виправилися, порушень дуже мало.

Головний санлікар регіону каже, ситуація на Херсонщині стабілізувалася, і пік третьої хвилі - вже в минулому.

Микола Якименко, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації:

Зменшилася кількість викликів до швидкої. Третє. Також другу добу кількість осіб які перебувають на лікуванні зменшилася. Але це не значить, що ми побороли недуг. Ми на даний час стабілізували ситуацію. І в цій ситуації нам треба ще тиждень пропрацювати.

Та медики радять не розслаблятися, дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки й обов'язково вакцинуватися.