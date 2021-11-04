Мобільний ковідний шпиталь на Херсонщині заповнений наполовину [ Редактировать ]
У "червоній" зоні карантину - 15 областей і Київ. А от у "жовтій" - поповнення. До Закарпаття й Кіровоградщини приєдналася ще й Тернопільщина. Наближається до певного "одужання" й Херсонщина. Невдовзі вона може вийти із "червоної" зони.
Хоча там закінчилися місця в одній із ковідних лікарень. Тиждень тому в Каховці розгорнули мобільний госпіталь. І зараз він уже наполовину заповнений, каже Марина Михайловська.
Ці помаранчеві намети мобільного госпіталю - на подвір'ї Каховської лікарні ім. родини Панкеєвих - встановили, бо потужностей місцевої ковідної лікарні виявилося недостатньо, щоб впоратися з напливом хворих.
Святослав Кривобоков, лікар мобільного ковідного госпіталю:
Ситуация очень тяжелая. Пациентов поступает очень много. Больные, как правило, средней тяжести. Очень много кислородозависимых. Постоянно поступают пациенты. По 5-6 госпитализаций за сутки, даже есть и больше.
Мобільний ковідний стаціонар повністю автономний. Тут і палати для хворих, і блок інтенсивної терапії. У них тепло, а головне - є все необхідне для надання допомоги пацієнтам із коронавірусом: меблі, обладнання, електрогенератори, ліки. Загалом у мобільному шпиталі - 120 ліжок.
Тільки почали заселять, я в десять вечора поступив. Дормео! Лежиш - так удобно, комфортно, бока не давить. Підголовник піднімається.
Працюють у мобільному шпиталі медики із нековідних лікарень і поліклінік. Загалом пацієнтів позмінно обслуговують чотири бригади.
Микола Бужинський, лікар мобільного ковідного госпіталю:
Я вообще врач дерматовенеролог. На время необходимости переведен сюда дневным доктором. С протоколами ознакомлен, старшие коллеги ввели в курс дела.
Наразі в шпиталі лікують понад пів сотні людей - більшість потребує кисневої підтримки. Лише два пацієнти вакциновані.
Ковід-патруль. Старший дільничний офіцер поліції. Провіряємо наявність сертифікатів, довідок про щеплення, ПЛР-тестів, чи довідок від лікаря, якщо вам протипоказано.
У поліції запевняють: рейди допомагають регіону впоратися з піком епідемії. І вже є результати регулярних перевірок.
Сергій Коляда, старший дільничний офіцер відділу поліції №1 у Херсоні:
Якщо на початку переходу до "червоного" рівня епіднебезпеки, 15 жовтня, у відсотковому значенні було дуже багато порушень. На даний час люди виправилися, порушень дуже мало.
Головний санлікар регіону каже, ситуація на Херсонщині стабілізувалася, і пік третьої хвилі - вже в минулому.
Микола Якименко, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації:
Зменшилася кількість викликів до швидкої. Третє. Також другу добу кількість осіб які перебувають на лікуванні зменшилася. Але це не значить, що ми побороли недуг. Ми на даний час стабілізували ситуацію. І в цій ситуації нам треба ще тиждень пропрацювати.
Та медики радять не розслаблятися, дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки й обов'язково вакцинуватися.
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