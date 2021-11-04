Рахуватимемо по-новому. Верховна Рада ухвалила закон про облік газу в енергетичних одиницях. Що це означає? З травня наступного року паливо рахуватимемо не в кубах, а в кіловат-годинах, як у Європі. Парламентарі запевняють, що "новий формат" платіжок - ефективніший, бо тепер палатимемо не за обсяг, а за якість і ефективність.

Втім, головне - щоб було що рахувати! Бо цей опалювальний сезон навіть у Кабміні вже визнали важким. Чому? І які ризики цієї зими для "бюджетників"? Розкаже Богдан Вербицький.

Класичний опалювальний сезон по-українськи. Із затримкою:

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Нафтогаз полностью провалил процесс подписания договоров с бюджетниками.

І, можливо, браком газу!

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Осінньо-зимовий період буде складним, але уряд підготував декілька можливих сценаріїв.

Які вони - сценарії від Кабміну? І чому ціна газу для бюджетників може зрости вже взимку?

Влада Русина, керуюча будинком:

Приблизно 200 тисяч кубометрів газу. На опалювальний сезон.

Саме стільки газу споживає ця невелика газова котельня. Котлами тут обігрівають кілька під'їздів - загалом понад 200 квартир. І опалення тут увімкнуть максимально... пізно! Бо дешевого ресурсу для них - нема! Адже ОСББ - це не бюджетники й не побутовий споживач.

Влада Русина, голова правління ОСББ:

У нас на жовтень ліміт, який Нафтогаз Трейдинг нам порахував - це ліміт на три дні. Більше лімітів немає за ціною 7,58.

На листопад - їх більше. Але, все одно газ потрібно докуповувати на Ринку:

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Если пойти сейчас на рынок покупать, то там цена под 40 гривен.

І такі цифри в платіжках українцям точно непосильні. Тому для побутових споживачів ціни зафіксували на рік - не вище восьми гривень за куб.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Тарифи для людей залишаються стабільними, жодних підвищень не буде і центральна і місцеві влади взяли на себе відповідні зобов'язання, аби підтримати людей.

А що з бюджетниками? - Ціни для них вищі, але теж фіксовані:

Дмитро Марунич, експерт у сфері енергетики:

Поставлять им газ по очень выскокой цене, рыночно, она там около 32, никто не мог, поэтому правителсьтво включило механизм, когда цена для них 16,80.

Таким організаціям (з індивідуальними системами опалення) ми запропонували вихід з критичної ситуації - середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ 16,55 грн за кубометр.

Але є одне "але": бюджетників багато, а от Нафтогаз - один. І підписати понад десять тисяч договорів - важко. За офіційними даними, блакитне паливо від НАКу, як постачальника останньої надії, отримують зараз понад сім тисяч бюджетників. А прямі договори з компанією підписали лиш одиниці. Але що робити з бюджетниками, які не підписали договір? - Їх автоматично перевели на постачальника останньої надії.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Но в чем нюанс, там можно получать газ без заключения договоров. Оно будет действовать только лишь до первого декабря. Тогда либо бюджетники все перейдут на цену 40 гривен, либо тогда не будут получать газ и отопительный сезон полностью сорвется.

Ще одна категорія споживачів, що ризикують залишитися без палива - релігійні організації. У них ситуація аналогічна з бюджетниками. І темпи підписання договорів із НАКом - значно менші.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Сейчас у нас пять тысяч религиозных организаций, которые также должны получать по 16 гривен 80 копеек, но договора подписаны, реальные, только со 135 религиозными организациями. Из пяти тысяч! То есть это меньше трех процентов.

Дмитро Марунич, експерт у сфері енергетики:

Нужно спросить с тех, кто завалил вообще договорную компанию. Вот то, что газ дорожает и что он будет дорогой - было очевидно еще два месяца назад.

Ми надіслали запит у Нафтогаз із проханням прокоментувати, коли з усіма бюджетниками підпишуть договори на постачання газу. А ще - поцікавилися: яка ціна буде у постачальника останньої надії у грудні?