Інтенсивна терапія для немовлят є в кожнім регіоні завдяки благодійним проєктам [ Редактировать ]
Як рятувати життя немовлят, народжених передчасно, обговорювали сьогодні в Києві. Своїм досвідом на міжнародній конференції обмінялися провідні лікарі з Європи, Америки та України. Йшлося про нові технології та сучасне обладнання, без якого інтенсивна терапія малят-поспішайок - майже неможлива. Завдяки благодійним проєктам, в Україні таке устаткування є майже в кожному регіоні.
Світлана Гавриленко керівник програми "Колиски надії" Фонду Віктора Пінчука:
Проект існує з 2006 року. В цьому році ми відсвяткували ювілей 15-річний. За цей час за допомогою фонду Віктора Пінчука оснащено відділення інтенсивної терапії для новонароджених в тридцяти п'яти медичних закладах України. В усіх регіонах нашої країни.
Тетяна Знаменська, президент Асоціації неонатологів України:
У нас есть хорошее оборудование, у нас хорошая подготовка докторов, поэтому встречи, которые сейчас встречи происходят в Пуще-Озерной, для нас очень важны. Потому что у нас есть возможность обмена опытом. Мы можем подискутировать, можем предложить какие-то свои направления.
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