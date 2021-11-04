Як рятувати життя немовлят, народжених передчасно, обговорювали сьогодні в Києві. Своїм досвідом на міжнародній конференції обмінялися провідні лікарі з Європи, Америки та України. Йшлося про нові технології та сучасне обладнання, без якого інтенсивна терапія малят-поспішайок - майже неможлива. Завдяки благодійним проєктам, в Україні таке устаткування є майже в кожному регіоні.

Світлана Гавриленко керівник програми "Колиски надії" Фонду Віктора Пінчука:

Проект існує з 2006 року. В цьому році ми відсвяткували ювілей 15-річний. За цей час за допомогою фонду Віктора Пінчука оснащено відділення інтенсивної терапії для новонароджених в тридцяти п'яти медичних закладах України. В усіх регіонах нашої країни.

Тетяна Знаменська, президент Асоціації неонатологів України: