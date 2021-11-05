В Тернопольской области мать бросила своего новорожденного ребенка в сумке на территории заброшенного завода. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Страшное происшествие произошло в населенном пункте Толстое возле старого молокозавода, который в настоящее время не работает.

Проходя мимо заброшенного здания, девушка услышала детский плач. Когда подошла поближе, то заметила сумку, а в ней ребенка. Она забрала ее, отнесла в ближайший магазин, сотрудники которого вызвали полицию.

Отмечается, что правоохранители оперативно разыскали 31-летнюю мать младенца. Сейчас ребенок находится в медучреждении с переохлаждением, однако угрозы жизни нет. Известно, что по факту преступления начато уголовное производство по ч.2 ст. 135.

Читайте также, на Прикарпатье женщина оставила своего новорожденного ребенка на улице под домом соседей, и малыш умер от переохлаждения. После судебного разбирательства горе-мать, признанная виновной, получила условный срок 2 года.

Кроме того, в Луцке женщина решила покончить с собой и своей годовалой дочерью. Она оставила предсмертную записку, сказав, что всех любит. Сейчас и женщина и ребенок живы, однако малышка в тяжелом состоянии, Состояние женщины удалось стабилизировать, хотя она и нанесла себе множественные удары в грудь.

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