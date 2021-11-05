Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про деолігархізацію. Тепер документ має схвалити Володимир Зеленський. Нагадаю, третього листопада депутати усунули неузгодженості в проєкті закону - без переголосування. Таким чином, вести реєстр олігархів буде РНБО, як і наполягали в офісі Президента.

Сьогодні перед депутатами звітував міністр енергетики Герман Галущенко - про підготовку до опалювального сезону. Запевнив, що тарифи на газ для населення будуть стабільними, а запасів палива - у сховищах достатньо. І напередодні Верховна Рада призначила нових міністрів.

Очільником Міноборони став колишній віцепрем'єр Олексій Резніков. Міністерство реінтеграції очолила Ірина Верещук. Міністром з питань стратегічних галузей промисловості став ексголова Держмитслужби - Павло Рябікін. Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко обійняла посади віцепрем'єра і міністра економіки.