Елена Зайцева, которую суд признал виновной в смертельном ДТП в Харькове с шестью жертвами и приговорил к 10 годам, могут выпустить раньше срока. О таких опасениях рассказала потерпевшая Оксана Евтеева в эфире одной из телепередач "Право на власть".

Зайцева, по словам Оксаны, может избежать полного наказание из-за якобы примерного поведения в колонии.

Если в прошлом году, например, не хотели рассказывать, как в колонии сидит Зайцева, чем она занимается, то в этом году они (администрация колонии – УНИАН) даже дали интервью, рассказывали, как она сидит, что она очень хорошо себя ведет... Я с ужасом представляю, что будет, когда пройдет годовщина с того момента, как не стало моего мужа и моей сестры.

Отмечается, что Зайцевой разрешены телефонные разговоры, интернет, регулярные встречи с родственниками.

В интервью журналистам директор заведения Инна Мицюк заявила об образцовом поведении Зайцевой:

Зайцева как заехала в Покровский исправительный центр, так и по сей день поведение ее не изменилось. Ведет себя примерно, к ней нет никаких замечаний – в отличие от других осужденных. А она незаметна, будто и на зоне нет.

Напомним, авария случилась в Харькове в 2017 году. Зайцеву сначала взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Ее семья обнародовала обращение к семьям всех пострадавших и погибших, в котором попросила прощения за дочку и предложила материальную помощь.

Также суд арестовал второго участника ДТП Геннадия Дронова. Следователи заявили, что водитель Volkswagen поехал на желтый цвет светофора, что могло стать одной из причин столкновения.

Наконец, 27 февраля 2019 года обоим водителям суд вынес приговор - 10 лет за решеткой.

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