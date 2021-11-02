Елена Зайцева, которую суд признал виновной в смертельном ДТП в Харькове с шестью жертвами, пребывает в Секторе минимального уровня безопасности с отдельным входом и своим прогулочным двориком, комнатой для приема пищи и душевой.

Отметим, что на опубликованных в Сети фото запечатлено, как Зайцева в летнее время отдыхает во дворе на лавочке с чтивом в руках, принимая солнечные ванны.

При этом осужденной разрешают пользоваться интернетом: она может по Skype общаться с родственниками.

В случае необходимости медицинской помощи под надзором осужденных отвозят в больницу. Зайцеву возили, например, с простудой в городскую больницу. У осужденных заключены декларации с семейными врачами.

Напомним, авария случилась в Харькове в 2017 году. Зайцеву сначала взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Ее семья обнародовала обращение к семьям всех пострадавших и погибших, в котором попросила прощения за дочку и предложила материальную помощь.

Также суд арестовал второго участника ДТП Геннадия Дронова. Следователи заявили, что водитель Volkswagen поехал на желтый цвет светофора, что могло стать одной из причин столкновения.

Наконец, 27 февраля 2019 года обоим водителям суд вынес приговор - 10 лет за решеткой.