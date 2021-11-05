Понад сто кілограмів наркотиків та лабораторія у звичайній сільській хаті. На Тернопільщині поліцейські викрили зловмисників, які виготовляли та збували наркотики.

Організував усе місцевий житель, до справи залучив пасинка. Вирощували зілля і біля хати, і в лісопосадках та на полях. Затримали чоловіків, коли ті автівкою розвозили товар. Вартість усього вилученого на чорному ринку становить більше 3,5 мільйонів гривень.

Михайло Димида, начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області:

Організатор з пасинокм займалися виготовленням психотропної речовини амфетамін, а також вирощуванням рослин коноплі, з якої виготовляли марихуану. А посередник, в його обов'язки входили пошук клієнтів, зокрема, і оптовиків. Нами була розроблена спецоперація із залученням всіх служб і під час того, як організатор разом із пасинком перевозили в місто Тернопіль чергову партію наркотичних засобів марихуани, нами було їх затримано. Нами було проведено обшуки за місцем проживання, де було вилучено більше 100 кілограм нароктичної речовини, яка була як в готовому вигляді, так і сушилась. Організатор і пасинком за місцем проживання обладнали лабораторію по виготовленню психотропної речовини амфетамін. Зокрема закупили спеціальне обладнання, замовляли прекурсори через інтернет.