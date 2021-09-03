Технические работы будут проходить с 1:00 до 6:00 4 сентября Источник: ПриватБанк

В ночь на субботу, 4 сентября, клиенты ПриватБанка не смогут снять наличные. Об этом предупреждает пресс-служба госбанка.

С 1:00 до 6:00 банк приостановит проведение транзакций по карточкам и работу Приват24. Во время технологической паузы временно не будут работать LiqPay, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Начиная с 7:00 утра 4 сентября, обслуживание карт банка, Приват24 и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме.

Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки.

Клиентам банка рекомендуют заранее запастись наличными.

Напомним, что в конце июля ПриватБанк разрешил денежные переводы по номеру телефона, а в июне в разы поднял комиссию за перевод средств с помощью Приват24.