Анекдот із ковідного життя: у Греції антивакцинатори давали хабарі лікарям, аби ті кололи їм... фізрозчин. Медики гроші брали, але кололи замість фізрозчину вакцину. І тепер питання - чи є в діях лікарів склад злочину? Бо наче й факт корупції є, і шахрайство. І при цьому - принципова позиція.

В Україні ж із принциповою позицією не завжди добре. Щодня поліція ловить людей із липовими ковід-сертифікатами. Антивакцинатори навіть на мітинг до парламенту виходили - причому принципово без масок. Вимагали скасувати обов'язкове щеплення та карантинні обмеження.

До речі, до них мали приєднатися антивакцинатори з Франківська, але не змогли приїхати через... відсутність ковід-сертифікатів. Тож яке воно - життя з зеленим паспортом і без у червоній зоні? Ірина Баглай розкаже.

Кому в "червоній" зоні жити легко? А де за вакцину доведеться й побитися?

А когось, запроваджуючи заборони, взагалі не врахували.

В'ячеслав Скічко, волонтер:

Скажімо так, вакцину мені зараз не можна.

Сиди вдома, або максимум із дозволеного - прогуляйся пішки до продуктового - це якщо невакцинований. Життя без обмежень, майже. Це для тих, хто вже має зелений сертифікат, тобто вакцинувався по повній. Та виявляється - вколовся - ще не означає, що матимеш документ про це.

Влітку вакцинувався, а от завантажувати сертифікат у "Дії" Сергій кинувся напередодні оголошення "червоної" зони в Києві. В додатку першу дозу показало. Під час спроби ж підтягнути другу... Сергій лишився із порожніми руками.

Сергій Дубінін, житель Києва:

Я, получается, очутился в ситуации, когда я вакцинирован, но сертификата электронного у меня нет. Ни в транспорт, ни в торговый центр я попасть не могу.

Обірвавши всі телефони в техпідтримці "Дії" та "Хелсі", наполегливий Сергій знайшов відповідь.

Сергій Дубінін, житель Києва:

Иду я в центр вакцинации и мне говорят: "Да, ошибка. Неправильно ввели информацию о второй вакцинации. Не в ту графу."

-Якщо буде статус "не знайдено", вам треба до лікаря, який вас вакцинував.

Проблема Сергія, як виявилось, найпоширеніша серед тих, хто повністю вакцинувався, але отримати сертифікат не зміг.

-Можуть лікарі неправильно ввести в особисті дані або номер партії вакцини.

Це пункти команди підтримки застосунку "Дія". Цього тижня їх відкрили в кількох місцях у столиці. Зокрема на залізничному вокзалі. До експертів Мінцифри звертається чи не кожен другий із вакцинованих - за добу по 200 питань. Однак у Сергія проблеми почались раніше, ніж ці пункти запрацювали. Тож спершу він почав шукати лікаря, який його вакцинував.

Сергій Дубінін, житель Києва:

Я с трудом нашел этого доктора по телефону.

А після почалося найцікавіше - отримавши інструкцію від спеціалістів "Хелсі", Сергій телефоном переповів її лікареві. Здавалось б, нічого складного: потрібно, щоб медик вніс дані про вакцинацію заново. Щоправда, в результаті…

Сергій Дубінін, житель Києва:

Но будет же писать, что у вас три.

Лише через 2 тижні постійних дзвінків, пошуків лікарів та техспеціалістів Сергію таки вдалося підтягнути сертифікат про вакцинацію.

Надія Іванівна пенсіонерка. Та, про яких лікарі-інфекціоністи кажуть - їх треба вакцинувати в першу чергу. І та, для якої отримати другу дозу вакцини і зелений сертифікат уже у червоній столиці стало справжнім квестом із підвищенням тиску та вмовляннями лікарів і водіїв.

Надія Іванівна, жителька Києва:

Я приїхала на піввосьму і там вже була черга, ну чоловік до 100.

Місяць тому вона так само стояла в живій черзі на першу дозу вакцини у своїй лікарні. Але тоді ще не було ажіотажу, що згодом місцями доходив до боїв за дозу.

Вдруге жінка й не підозрювала, що стоїть дарма, бо вже в кабінеті лікаря почула…

Надія Іванівна, жителька Києва:

Тільки електронний запис.

А як записатися через інтернет, коли…

Надія Іванівна, жителька Києва:

Як у кожного пенсіонера, такий телефон. От такий телефон він же в "Дію" не заходить.

Врятувала онука. Вона зареєструвала бабусю в "Хелсі" на своєму телефоні. Тож другу дозу на цей день все ж таки знайшли. Та от вакцинувавшись, дорогою додому, вже сідаючи в маршрутку, пенсіонерка почула…

Надія Іванівна, жителька Києва:

"Я вас везти не буду", - і я вийшла дві-три маршрутки ждать пока, щоб хтось розрішив поїхать.

Адже сертифіката про вакцинацію в жінки ще не було. Наступного разу вмовляти водіїв Надії Іванівні доведеться за тиждень. Коли вона поїде за паперовим сертифікатом до сімейного лікаря. Раніше ніяк, бо прийоми розписані на два тижні наперед. Їхатиме на свій страх, адже штраф за такий проїзд без дозвільного документа - 17 тисяч гривень.

Надія Іванівна, жителька Києва:

Покарати вони придумали, а не придумали як людям пенсійного віку зробити полегшення, заплатить за газ і ліки, чи купить смартфон.

У Міністерстві охорони здоров'я людям, які опинились у такій ситуації, як Надія Іванівна, підказують…

Ірина Руденко, генеральний директор директорату громадського здоров'я МОЗ України:

Вона може звернутися не лише до сімейного лікаря, а до будь-якого закладу охорони здоров'я, який є поблизу.

Сама ж "Дія" та її розробники демонструють максимальну адаптивність до нових викликів. Тепер і власники паперових паспортів, а не лише біометрики, можуть отримати сертифікат на свій телефон. Звісно, зареєструвавшись у застосунку. Ще одна новинка - дитячий Ковід-сертифікат. Його зможуть згенерувати лише вакциновані батьки. На етапі тестування - і сертифікати ПЛР-тестів, і такі, що підтверджують - власник перехворів і одужав.

А от що робити тим, у кого медичні протипоказання до вакцинації. І чи з'явиться така довідка в "Дії"?

У МОЗ поки що лише визначились із переліком, кому її можна отримати. Тут є дві категорії, які мають абсолютні протипоказання на все життя. Це ті, в кого вакцинація першою дозою викликала анафілактичну реакцію. І тимчасові. Це вже про тих, хто зараз хворіє, або нещодавно переніс недугу, або вакцинувався від іншої хвороби. Така людина матиме право на відтермінування. (Гостре захворювання при температурі 38,0 вакцинація проти інших інфекційних хвороб - 14 днів)

-Я особисто прихильник того, щоб зробити вакцину.

Із надією черкаський волонтер В'ячеслав Скічко говорить про недоступну для нього зараз вакцинацію. Ще навесні він перехворів на ковід. Після ускладнення отримав діагноз - онко-захворювання - лімфома. Зараз проходить курс хімії.

В'ячеслав Скічко, волонтер:

Ті препарати, які вводяться при хіміотерапії, вони не дадуть достатньої кількості антитіл при вакцинації в організмі.

У Черкаському обласному онко-диспансері таких людей чимало. Але сама онкологія - це не протипоказання для вакцинації, наголошує директор закладу. В групі ризику лише люди, які проходять опромінення, курс хіміотерапії або ті, кому провели трансплантацію кісткового мозку. Ці пацієнти можуть отримати відповідну довідку або в диспансері, або ж у сімейного лікаря. Щоправда, подібної практики лікарня ще не має.

Віктор Парамонов, директор КНП "Черкаський обласний онкологічний диспансер":

Це має бути дозвіл для таких хворих, бо це ж їх життя у нас - наші ліки і наше все , їм треба сюди попасти. Це сімейний лікар має дати в сімейного лікаря вона на обліку, що вона має онко-хворобу такої то стадії і , що їй треба лікуватися.

Довідка стане доступною вже з понеділка, обіцяють у МОЗі. Але які двері вона відчинятиме?

Ірина Руденко, генеральний директор директорату громадського здоров'я МОЗ України:

Ця довідка дозволяє не відсторонювати людину від роботи.

А що ж із громадським транспортом?

Ірина Руденко, генеральний директор директорату громадського здоров'я МОЗ України:

Поки що немає такої довідки, але ми розглядаємо таку можливість, щоб її включити в постанову, щоб потім її можна було використовувати для переміщень в міжобласному сполученні.

У міському транспорті вона не діятиме. Тут дозвіл треба вимагати від місцевої влади, кажуть у міністерстві. Щоправда, такі обмеження з усіх червоних регіонів запровадила лише столиця. Тож якщо Черкаси потраплять до червоної зони, то В'ячеслав із довідкою протипоказань хоч і не зможе ходити в кафе та кінотеатри, але роботу принаймні не втратить.

Доступ до робочого місця, користування транспортом - це ті основні причини, що змушують нині ставати в черги навіть вакциноскептиків.

Яна Човган, лікарка:

Черги дві - онлайн і жива. Для онлайн-черги пріоритет в середньому це може бути від 300 до 400 за добу.

А от куди точно не потрапиш без зеленого сертифіката - так це ресторани й кафе. Їх перевіряють регулярно, і штраф тут платитиме заклад. Відколи в Україні запрацював локдаун для нещеплених - відвідувачів стало помітно менше.

Владислав Петров, ресторатор:

Это просто катастрофа, оооой, почти ноль, я считаю, что нужно разрешить посещать рестораны и кафе с одним желтым сертификатом, как в общественном транспорте.

Та виявляється, адаптуватися можна й незважаючи на закон.