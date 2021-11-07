Польські жінки виходять на акції протесту через заборону абортів [ Редактировать ]
А у сусідній Польщі жінки масово виходять на акції протесту через обмеження їхнього права на аборт.
Мітинги спалахнули з новою силою після смерті вагітної. 30-річна Ізабелла померла від септичного шоку на 22-му тижні вагітності.
Родичі переконують: вона потребувала аборту, бо обстеження виявили дефекти в розвитку плоду. Та в лікарні їй відмовили. Бо від минулого року польське законодавство забороняє робити аборти навіть через вроджені вади плоду.
Загибла Ізабелла, вважають активісти, стала першою жертвою цих обмежень. Демонстрації відбулися в десятках польських міст. Справу розслідує прокуратура.
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