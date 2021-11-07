Від минулого року польське законодавство забороняє робити аборти навіть через вроджені вади плоду.

А у сусідній Польщі жінки масово виходять на акції протесту через обмеження їхнього права на аборт.

Мітинги спалахнули з новою силою після смерті вагітної. 30-річна Ізабелла померла від септичного шоку на 22-му тижні вагітності.

Родичі переконують: вона потребувала аборту, бо обстеження виявили дефекти в розвитку плоду. Та в лікарні їй відмовили. Бо від минулого року польське законодавство забороняє робити аборти навіть через вроджені вади плоду.

Загибла Ізабелла, вважають активісти, стала першою жертвою цих обмежень. Демонстрації відбулися в десятках польських міст. Справу розслідує прокуратура.