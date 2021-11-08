В цьому ж зоопарку на коронавірус хворіли тигри й 11 левів

Дві гієни заразилися Ковідом в одному зі звіринців США. Інцидент стався в зоопарку Денвера. І це перший підтверджений випадок коронавірусу в гієн.

Обидві тварини мають дуже легкі симптоми, зокрема млявість, виділення з носа та кашель. Раніше в цьому ж зоопарку на коронавірус хворіли тигри й 11 левів. Нині ці тварини повністю одужали.