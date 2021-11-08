В отделении интенсивной терапии больницы в районе Ахмеднагар штата Махараштра, в результате пожара погибли 11 человек. По данным полиции, большая часть жертв скончались из-за дыма.

Об этом пишет The Hindustan Times.

"Мы обнаружили, что большинство из них умерло из-за дыма, а небольшая часть умерла из-за ожогов. Соотношение 70 на 30. Дальнейшее расследование продолжается. Ожидаются подробности вскрытия", - сказал помощник инспектора полиции Топхана Зубайр Муджавар, который расследует это дело.

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября. В палате находились 17 пациентов, многие из которых были пожилыми людьми, а некоторые находились на аппаратах ИВЛ.

Причиной пожара предварительно считают короткое замыкание. Из-за нехватки денежных средств в больнице не была завершена установка необходимых систем противопожарной безопасности.

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