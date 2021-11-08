Сполучені Штати відкривають в'їзд туристам з Європи [ Редактировать ]
Сполучені Штати відкривають в'їзд туристам з Європи. Зокрема й українцям. Згідно з новими правилами, іноземні мандрівники повинні надати сертифікат про повну вакцинацію перед польотом, отримати негативний результат тесту на COVID-19 протягом трьох днів після приїзду та передати свою контактну інформацію. Відбувати самоізоляцію не потрібно. Заборона на подорожі до США через пандемію діяла 20 місяців. І її скасування спричинило справжній ажіотаж, адже багато європейців були змушені відкласти заплановані мандрівки.
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