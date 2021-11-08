Робота за кордоном: як не втрапити у тенета шахраїв?

Заплатіть, а ми вас працевлаштуємо. Європа, хоч і поступово, але відкриває свої кордони для українців. І передусім для тих, хто хоче працювати. Але якщо одні шукають роботу, інші вигадують, як заробити на безробітних.