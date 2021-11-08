В Днепропетровской области приняли решение ужесточить карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Таким образом, в регионе запретили работу развлекательных заведений с 22:00 до 6:00, также студентов в общежития будут пускать при наличии СОVID-сертификатов, иначе придется учиться дистанционно. Помимо этого региональная комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала ограничить работу и общественного транспорта.

С 11 ноября в Днепропетровской области предлагают ввести их для внутриобластного, междугороднего и городского. Включая метро, ​​трамваи, троллейбусы, электрички.

Отмечается, что теперь такое решение должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Читайте также, в Киеве сотрудники правоохранительных органов за минувшую неделю составили 1351 админпротокол против нарушителей карантинных ограничений. Полицейские проверяли ТРЦ, заведения общественного питания, развлекательные заведения, а также наземный и подземный транспорт.

Кроме того, "красная" зона карантина в Украине расширилась до 17 регионов. А в "желтой" зоне находятся три области - Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская, при этом столица ушла в "красную" зону карантинных ограничений.

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