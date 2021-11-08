Російський "Газпром" збільшив транзит через Україну. Про це повідомив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон. Наразі ГТС транспортує до 90 мільйонів кубометрів на добу. Утім транзит поки що залишається меншим, ніж забронювали і оплатили в "Газпромі". А тиждень тому він впав до 57 мільйонів. Заявок на збільшення поставок газу до Європи Україна поки що не отримувала. Про газ і не тільки - далі в економічному огляді від Кирила Воронка.

Запаси газу в українських газосховищах зменшуються, а закачування ще не відновили. Про це йдеться на сайті "Оператора ГТС України". У підземних сховищах природного газу на сьогодні близько 18-ти мільярдів кубометрів (17,9 млрд), що майже на 37 відсотків менше від минулорічних показників. Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування припинено місяць тому.

Компанія планувала відновити заповнення після нормалізації погодних умов, утім, цього не сталося. Наразі українські газові сховища заповнені майже на 58 відсотків (57,7%). На початку листопада минулого року запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 мільярдів кубометрів (28,2 млрд).

Вартість газу в Україні визначатимуть по-новому. Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким спожитий газ рахуватимуть в одиницях енергії, а не в кубометрах. Тобто тарифи на "блакитне паливо" залежатимуть від його якості, а не від обсягу. Таким чином, у платіжках з'явиться новий показник - обсяг спожитого тепла в перерахунку на кіловат-години.

Утім, за словами експертів, користуватися такою послугою зможуть ті, хто використовує газ для приготування їжі. А новий лічильник коштуватиме понад 20 тисяч гривень. Норми нового закону почнуть набувати чинності поступово - з травня наступного року.

Газ горить жовтим або червоним полум'ям - це ще не показник поганої якості. Відповідне роз'яснення з відео з'явилося на сторінці "Нафтогазу" в соцмережах. Як зазначили в повідомленні, такі кольори можуть бути через забруднену газову плиту, брак кисню в приміщенні або через недостатній тиск у системі.

Якщо ж причина в останньому, за це відповідальний облгаз - заявили в "Нафтогазі". Там також додали: якщо ви помітили проблеми з газовою плитою, негайно зателефонуйте на номер 104 або викличте майстра.

Ціни на паперові книжки зростатимуть. Тільки за рік вартість підвищилася до 40 відсотків. Як повідомляють у видавництвах, головною причиною стало різке здорожчання паперу на світовому ринку. Все через його дефіцит та масове перепрофілювання великих паперових заводів.

Наразі виробляють більше пакувального матеріалу для потреб онлайн-торгівлі, аніж на літературу. Аналітики відзначають, що за останній рік в Україні закрилося близько п'ятдесяти видавництв, а попит на книжки за минулий і нинішній роки впав на 40%.