Руководство Польши приняло решение мобиловать дополнительные силы для защиты государственной границы с Беларусью из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщил премьер-министр страны.

В настоящее время на стыке двух государств находится от 3 до 4 тысяч человек, при этом на всей территории Беларуси - около 10 тысяч нелегальных мигрантов, которые планируют попасть в страну.

Отмечается, что к границе были мобилизованы два легких пехотных батальонов с целью сдерживания наплыва мигрантов.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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