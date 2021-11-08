В понедельник, 8 ноября, в социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Большинство жалуется на проблемы с работой сайта. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Согласно данным сервиса, с проблемами столкнулись пользователи Польши, Чехии, Франции, Германии, Нидерландов и Великобритании. Также на работу социальной сети жалуются из западной части США и отдельных регионов Бразилии, Уругвая и Аргентины.

Среди самых распространенных проблем:

46% - проблемы с доступом к сайту;

25% - проблемы с работой приложения;

8% - проблемы с авторизацией.

Ранее сообщалось, что Twitter остановил верификацию профилей.

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