Майстриня салону краси дарує онкохворим жінкам свої послуги [ Редактировать ]
Її мета - повернути красу тим, хто всі сили кинув на боротьбу з хворобою. На Черкащині майстриня салону краси започаткували унікальний проект, коли жінки, які борються із онкохворобами, можуть безкоштовно скористатися послугами. І відчути себе привабливішими.
Лікарі кажуть - це своєрідна терапія, а майстриня мріє, що її ідею підхоплять і колеги. Тему продовжать наші кореспонденти.
Допомогти жінкам відчути себе привабливими і здоровими намагається майстриня перманентного макіяжу із Золотоноші на Черкащині. Ірина Дудка робить процедури для тих, хто бореться із онкохворобами. Жінкам вона повертає впевненість, бо ж ті знову можуть бачити себе у дзеркалі із бровами та віями.
І хоча вартість однієї такої процедури близько півтори тисячі гривень, для своїх особливих клієнток майстриня робить це безкоштовно.
-У нас сьогодні дуже багато людей, проходьте.
Ця жінка спочатку ніяковіє від присутності журналістів. Потайки знімає перуку і готується знову відчути себе красивою.
Ці звуки машинки для онкохворих жінок вже ніби улюблені мелодії. Бо ж за півгодини на їх обличчі знову з'являються схожі на природні вії та брови.
-Підробляємо де нам шо потрібно, бо з першої процедури ніколи нічого ідеального не буває.
Тетяні сьогодні роблять корекцію брів. Жінка лише місяць тому завершила останні блоки хіміотерапії. І нещодавно дізналася про майстра, який допомагає таким, як вона, стати привабливими. І абсолютно безкоштовно.
Тетяна Топчій, відвідувачка:
Обрадовалась конечно, особливо, коли начав тєрять бровки-рєснічки, понятно, шо виглядиш по-другому і так обідно, шо сталось з тобою отак, в принципі, жизнь продолжається, радуюсь, шо є такі люди.
А от Світлана у ремісії вже другий рік. Згадує - до косметологів вирішила звернутись за порадою медиків.
Світлана Войцюх, відвідувачка:
Врачи сами рекомендуют, якщо нема противопоказаний, то це для вашего настроения и поддержки - це раз, для себя тоже хочется, потому что я совсем на себя не похожа, взять раньше за два года до болезни - я была совсем другая.
Робить жінок щасливішими і впевненішими у собі майстриня Ірина Дудка. Дівчина займається перманентним татуажем вже чотири роки, одна процедура в неї коштує близько півтори тисячі гривень. Та от одного разу вирішила зробити це безкоштовно для онкохворої жінки. І коли побачила зміни, запровадила цілий проект.
Ірина Дудка, майстер перманентного татуажу:
Вона минулого разу була така завявша, така була, погляд. Цього разу вона прийшла і я бачу, шо вона почуває себе жінкою, в неї є сила в очах, жіночка, я думаю їй це також допомагає боротись з цією хворобою. Я щаслива, я роблю свій вклад і бачу від нього результати, мені це дає сили і щастя.
Уже 20 жінок стали клієнтками Ірини. Дівчина сподівається, що й інші майстри у сфері краси доєднаються до цієї справи. Адже грошей на такі процедури у онкохворих зазвичай бракує, а от відчути себе привабливішою, щасливішою і здоровою - для них надважливо.
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