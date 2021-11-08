Жорсткі закони про аборти знову вивели на вулиці поляків. Приводом для акцій стала смерть молодої жінки, яку медики не врятували, бо зволікали з перериванням вагітності. Обурені демонстранти вважають її першою жертвою ухваленого раніше закону.

Влада ж Польщі усі звинувачення спростовує і говорить про лікарську помилку. Тетяна Логунова продовжить тему.

На вулицях Варшави та інших польських міст - тисячі людей. У них у руках - фотографії молодої жінки. Це тридцятирічна Ізабелла, яка померла в лікарні міста Пщина ще в середині вересня. Про обставини її смерті поляки дізналися лише зараз.

Наталія, учасниця акції протесту:

Іза могла б жити. Треба було просто подбати про неї та її здоров'я. Іза була матір'ю, дочкою, дружиною, сестрою і подругою. Вона була однією з нас.

До лікарні Ізабелла потрапила на 22-ому тижні вагітності - у неї відійшли навколоплідні води. Лікарі діагностували патологію, але понад добу не робили жінці кесарів розтин, бо в дитини ще билося серце. Коли плід загинув, Ізабеллу вирішили терміново оперувати. Але врятувати життя жінки вже не вдалося - вона померла від септичного шоку.

Наталія, учасниця акції протесту:

"Я хочу жити, в мене є заради кого". Ці слова Іза казала одній із жінок у лікарні. Їй не допомогли, бо вона була вагітна і серце її дитини ще билося.

Лікарів, які обстежували Ізабеллу, вже відсторонили від роботи. Розслідуванням її смерті займається прокуратура. Влада Польщі наполягає - жінка померла через лікарську помилку. Бо законодавство дозволяє переривати вагітність у разі загрози життю матері. Утім, демонстранти в цю версію не вірять.

Дорота Лобода, учасниця акції протесту:

Теоретично лікарі могли перервати вагітність через загрозу здоров'ю матері, але вони боялися. Вони чекали, щоб спершу загинув плід. Якби вони почали діяти раніше, ця жінка була б жива.

Польське Міністерство охорони здоров'я сьогодні опублікувало офіційну інструкцію для лікарів. З детальним роз'ясненням юридичних нюансів законодавства про заборону абортів.

Закон, який майже повністю заборонив аборти в Польщі, набув чинності в січні цього року. Попри багатотисячні акції протесту, які тривали у країні кілька місяців. Жінкам заборонили переривати вагітність через патологію плоду. Тепер вони можуть зробити аборт лише в разі загрози власному життю або якщо завагітніли в результаті згвалтування.

Щороку в Польщі роблять 2 тисячі легальних абортів. Ще 200 000 жінок переривають вагітність нелегально або роблять це за кордоном.